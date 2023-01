A punta de botellazos, Silvestre Dangond fue sacado de un concierto

Foto: AFP

El video fue compartido por el canal de YouTube 'Elrinconvallenato.com'

Silvestre Dangond comenzó su presentación en el Festival de Compositores San Juan del Cesar, en La Guajira, hacia las 2 de la mañana del miércoles con su canción ‘Materialista’, la cual se vio interrumpida por el mal comportamiento de los asistentes.

Al parecer, todo empezó porque quienes tenían los primeros puestos se pararon sobre las sillas impidiendo que las personas que estaban ubicadas atrás pudieran ver al artista, por lo que optaron por lanzarse botellas y piedras entre sí, pero también llegaron a caer muy cerca de Silvestre Dangond, quien intentó calmar los ánimos en varias oportunidades.

“Ya dejen de lanzar cosas por favor, hace mucho tiempo no vengo a San Juan, ya por favor” (…) “Por favor juicio porque o nos toca suspender el espectáculo y no queremos hacer eso”, le pidió el cantante de vallenato al público, pero la respuesta no fue positiva pues incrementaron los actos violentos.

Ante el hecho, Silvestre fue bajado de la tarima por su equipo de seguridad y tuvo que retirarse del lugar sin terminar su show. Además, del desafortunado incidente resultaron heridas siete personas; dos policías y cinco civiles, quienes fueron trasladaos a un centro asistencial del municipio, según informó Noticias Caracol .

El gerente de espectáculos del Festival de Compositores, Álvaro Álvarez, explicó a Noticias Caracol que “el artista no tiene ninguna culpa, ese fue un hecho aislado de unos desadaptados que llegan a estos espectáculos y reaccionan de esa manera demostrando fanatismo a un artista que invoca a Dios, que puso la noche, la presentación la puso en manos de Jesucristo y cuando termina de hacer eso se viene na lluvia de botellas, y uno dice ¿se invocó a Dios o se invocó al demonio?”.