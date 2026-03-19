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Quién es el actor de la serie "Stranger Thing" que se presenta en el Festival Estéreo Picnic - Caracol TV

El actor y músico estadounidense Joe Keery ya se encuentra en Bogotá, donde prepara su show del 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic, el cual tiene lugar en el Parque Simón Bolívar.

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Estrella de la serie "Stranger Thing" llega por primera vez a Colombia

El actor y músico estadounidense Joe Keery ya se encuentra en Bogotá, donde prepara su show del 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic, el cual tiene lugar en el Parque Simón Bolívar.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de mar, 2026
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