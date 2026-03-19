Estrella de la serie "Stranger Thing" llega por primera vez a Colombia

El actor y músico Joe Keery llega por primera vez a Colombia y ya se encuentra en Bogotá. Su visita al país ocurre en el marco de su participación en el Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más reconocidos de América Latina, que se desarrolla en el Parque Simón Bolívar.

El artista tiene programada su presentación para el viernes 20 de marzo, como parte del cartel internacional que reúne a diferentes figuras de la música. Su llegada se da luego de presentarse en países como Chile y Argentina, dentro de una gira que lo lleva por varios escenarios de la región.

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Joe Keery de la actuación a la música: llega a Colombia

Joe Keery alcanza reconocimiento global por su papel como Steve Harrington en la serie "Stranger Things", producción que marca un punto clave en su carrera y lo posiciona ante audiencias internacionales. Antes de ese proyecto, participa en comerciales y realiza apariciones en series como Empire y Chicago Fire, consolidando sus primeros pasos en la actuación.



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Tras su crecimiento en la industria audiovisual, el artista enfoca parte de su carrera en la música. Desarrolla su proyecto solista bajo el nombre de Djo, con el que explora sonidos relacionados con el indie pop y el synth-pop. Este trabajo le permite posicionarse dentro de la escena musical alternativa y presentarse en distintos festivales.

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Antes de su etapa como solista, Keery forma parte de la banda Post Animal, agrupación con la que participa en la producción musical y en presentaciones en vivo. Con el paso del tiempo, decide enfocarse en su propuesta individual, desarrollando un estilo propio que combina elementos electrónicos y estructuras del pop independiente.

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Su llegada a Colombia genera expectativa entre seguidores tanto de su faceta como actor como de su proyecto musical. Durante su paso por Bogotá, el artista se prepara para su presentación en el Festival Estéreo Picnic, evento que reúne a miles de asistentes y que se consolida como una de las plataformas para artistas internacionales en la región.

El paso de Joe Keery por el país hace parte de su recorrido por América Latina, donde continúa presentando su proyecto musical ante nuevos públicos. En Bogotá, su presentación se suma a la programación del festival, en el que compartirá escenario con otros artistas invitados, en una jornada que forma parte de la agenda cultural de la ciudad.

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