Luis Díaz y Geraldine Ponce, su esposa, enseñaron sus trajes para la gala del Balón de Oro

Gera Ponce publicó una postal frente al espejo de un ascensor donde ambos lucen sofisticados 'outfits' totalmente negros. El deportista optó por un traje formal oscuro con chaqueta estructurada, mientras que ella lució un deslumbrante vestido strapless con detalles de gran lazo y zapatos de tacón clásico, evidenciando la complicidad y el estilo que los caracteriza.

Geral Ponce y Luis Díaz Foto Instagram: @gera25ponce

Dónde ver la gala del Balón de Oro

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra, a partir de las 3:00 p. m., hora de Colombia. La ceremonia, que conmemora los 70 años del prestigioso galardón, será presentada por Thierry Henry y Kate Scott y podrá seguirse en directo a través de DAZN, con disponibilidad según el territorio.

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Entre los nominados al premio masculino destacan figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, quien buscará quedarse con el reconocimiento. También se entregarán los premios femeninos y otros galardones que reconocen a los mejores futbolistas jóvenes, porteros, entrenadores y equipos de la temporada.

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Cuánto tiempo llevan Lucho Díaz y su esposa

La historia de amor entre Luis Díaz y Geraldine Ponce, conocida cariñosamente como Gera, comenzó en 2016, cuando él tenía 19 años y ella 17. Su relación nació mientras el futbolista colombiano daba sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Barranquilla F. C., mucho antes de convertirse en una de las figuras de la Selección Colombia.

Desde entonces, Geraldine lo acompañó durante su crecimiento deportivo y en los cambios que llegaron con su paso por clubes como el Porto, el Liverpool y el Bayern de Múnich. Con los años, la pareja formó una familia, tuvo dos hijas y, tras casi nueve años de noviazgo, celebró su matrimonio en Barranquilla en junio de 2025, consolidando una relación que ha crecido junto con la carrera del delantero.