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Así lucieron Luis Díaz y Geraldine Ponce, su esposa, en la gala de Balón de Oro 2026

Luis Díaz y su esposa llegaron a Londres, a la gala más importante para los futbolistas que se realizará este 26 de octubre. El guajiro ocupó el puesto 24 entre los 30 mejores jugadores de fútbol.

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Luis Díaz y Geraldine Ponce, su esposa, enseñaron sus trajes para la gala del Balón de Oro

Luis Díaz y su esposa llegaron a Londres, a la gala más importante para los futbolistas que se realizará este 26 de octubre. El guajiro ocupó el puesto 24 entre los 30 mejores jugadores de fútbol.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Geraldine Ponce y Luis Díaz
Geraldine Ponce y Luis Díaz
Foto Instagram: @gera25ponce