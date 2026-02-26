1:05:22 min A Otro Nivel - Capítulo 7: nervios por la altura del ascensor le pasan factura a un participante 1:06:03 Capítulo 6 Gian Marco y Kike Santander se ponen nostálgicos al recordar a sus hijos 1:06:18 Capítulo 5 Cristina Hurtado demuestra su talento en la música 1:07:34 Capítulo 4 en 90 segundos Kike, Pipe y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento 1:05:22 Capítulo 7 nervios por la altura del ascensor le pasan factura a un participante

Capítulo 7 A Otro Nivel: nervios por la altura del ascensor le pasan factura a un participante Aunque los artistas llegan al programa para demostrar todo su talento musical, los nervios y los medios pueden jugarles en contra y hacer que los jurados duden de dar sus flechas verdes.