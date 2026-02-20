1:11:39 min A Otro Nivel - Capítulo 3: cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos 1:22:02 Capítulo 2 el sello artístico es crucial para estar al nivel de la competencia 1:26:52 Capítulo 1 romántica propuesta emocionó a los jurados; pidieron repetirla 1:11:39 Capítulo 3 cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos

Capítulo 3 A Otro Nivel: cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos Mientras Kike Santander queda satisfecho por los botones verdes que otorga a los participantes, Gian Marco puede quedar como el malo de la historia al dejar pasar grandes talentos.