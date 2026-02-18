Publicidad

capítulo 1 A Otro Nivel 2026 completo HOY 18 febrero - CaracolTV

1:26:52 min
A Otro Nivel - Capítulo 1: romántica propuesta emocionó a los jurados; pidieron repetirla

Capítulo 1 A Otro Nivel: romántica propuesta emocionó a los jurados; pidieron repetirla

En el primer capítulo se conocen los primeros diez participantes que formarán los cuartetos musicales; además se anuncian las cuatro cabezas líderes de grupos.

Por: Caracol Televisión
