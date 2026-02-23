Publicidad
Capítulo 4 A Otro Nivel: en 90 segundos Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento
1:07:34 min
A Otro Nivel - Capítulo 4:
en 90 segundos Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento
Capítulo 4 A Otro Nivel: en 90 segundos Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento
Los participantes tienen el deber de solo con su voz convencer al jurado de que sí tienen el talento para pertenecer al programa y hacer parte de los grupos musicales.
Por:
Caracol Televisión
|
23 de Febrero, 2026
