Capítulo 4 A Otro Nivel: en 90 segundos Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento

Capítulo A Otro Nivel 2026 completo HOY 23 febrero - CaracolTV

Los participantes tienen el deber de solo con su voz convencer al jurado de que sí tienen el talento para pertenecer al programa y hacer parte de los grupos musicales.

A Otro Nivel - Capítulo 4: en 90 segundos Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento
Capitulo.jpg
1:11:39
Capítulo 3
cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos
Diseño sin título (23).jpg
1:22:02
Capítulo 2
el sello artístico es crucial para estar al nivel de la competencia
Diseño sin título (19).jpg
1:26:52
Capítulo 1
romántica propuesta emocionó a los jurados; pidieron repetirla
Capítulo (4).jpg
1:07:34
Capítulo 4
en 90 segundos Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento

