1:07:34 min A Otro Nivel - Capítulo 4: en 90 segundos Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento 1:11:39 Capítulo 3 cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos 1:22:02 Capítulo 2 el sello artístico es crucial para estar al nivel de la competencia 1:26:52 Capítulo 1 romántica propuesta emocionó a los jurados; pidieron repetirla

Capítulo 4 A Otro Nivel: en 90 segundos Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento Los participantes tienen el deber de solo con su voz convencer al jurado de que sí tienen el talento para pertenecer al programa y hacer parte de los grupos musicales.