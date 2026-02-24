Publicidad

Capítulo A Otro Nivel 2026 completo HOY 24 febrero

La presentadora muestra que también tiene algunos dotes musicales al realizar beatbox; además, los colombianos le hacen saber a Gian Marco que ha hecho parte crucial en su vida desde la niñez.

1:06:18 min
A Otro Nivel - Capítulo 5: Cristina Hurtado demuestra su talento en la música
1:07:34
Capítulo 4
en 90 segundos Kike, Pipe y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento
1:11:39
Capítulo 3
cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos
1:22:02
Capítulo 2
el sello artístico es crucial para estar al nivel de la competencia
1:06:18
Capítulo 5
Cristina Hurtado demuestra su talento en la música

Capítulo 5 A Otro Nivel: Cristina Hurtado demuestra su talento en la música

La presentadora muestra que también tiene algunos dotes musicales al realizar beatbox; además, los colombianos le hacen saber a Gian Marco que ha hecho parte crucial en su vida desde la niñez.

Por: Caracol Televisión
|
