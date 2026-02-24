1:06:18 min A Otro Nivel - Capítulo 5: Cristina Hurtado demuestra su talento en la música 1:07:34 Capítulo 4 en 90 segundos Kike, Pipe y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento 1:11:39 Capítulo 3 cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos 1:22:02 Capítulo 2 el sello artístico es crucial para estar al nivel de la competencia 1:06:18 Capítulo 5 Cristina Hurtado demuestra su talento en la música

Capítulo 5 A Otro Nivel: Cristina Hurtado demuestra su talento en la música La presentadora muestra que también tiene algunos dotes musicales al realizar beatbox; además, los colombianos le hacen saber a Gian Marco que ha hecho parte crucial en su vida desde la niñez.