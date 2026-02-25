1:06:03 min A Otro Nivel - Capítulo 6: Gian Marco y Kike Santander se ponen nostálgicos al recordar a sus hijos 1:06:18 Capítulo 5 Cristina Hurtado demuestra su talento en la música 1:07:34 Capítulo 4 en 90 segundos Kike, Pipe y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento 1:11:39 Capítulo 3 cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos 1:06:03 Capítulo 6 Gian Marco y Kike Santander se ponen nostálgicos al recordar a sus hijos

Capítulo 6 A Otro Nivel: Gian Marco y Kike Santander se ponen nostálgicos al recordar a sus hijos Las familias de los participantes y de los jurados también hacen parte fundamental de las carreras musicales; y a Kike Santander y Gian Marco les causa sentimiento ver a los padres apoyar a sus hijos.