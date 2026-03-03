Publicidad

Capítulo A Otro Nivel 2026 completo HOY 3 marzo - CaracolTV

Las audiciones no solo emocionan al público, sino que la presentadora se goza estas como nunca, de manera que termina mostrando también algunos talentos musicales ocultos.

1:06:59 min
A Otro Nivel - Capítulo 10: Cristina Hurtado no se contuvo y terminó rapeando de la emoción tras una audición
Capítulo 10 A Otro Nivel: Cristina Hurtado no se contuvo y terminó rapeando de la emoción tras una audición

Las audiciones no solo emocionan al público, sino que la presentadora se goza estas como nunca, de manera que termina mostrando también algunos talentos musicales ocultos.

