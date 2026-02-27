Capítulo 8 A Otro Nivel: Cristina Hurtado no se resistió y terminó bailando champeta en plena audición

Publicidad

1:06:11 min
A Otro Nivel - Capítulo 8: Cristina Hurtado no se resistió y terminó bailando champeta en plena audición
capítulo 26.jpg
1:05:22
Capítulo 7
nervios por la altura del ascensor le pasan factura a un participante
CAPITULO25}.jpg
1:06:03
Capítulo 6
Gian Marco y Kike Santander se ponen nostálgicos al recordar a sus hijos
capítulo24.jpg
1:06:18
Capítulo 5
Cristina Hurtado demuestra su talento en la música
Capítulo (4).jpg
1:07:34
Capítulo 4
en 90 segundos Kike, Pipe y Gian Marco deben quedar cautivados por el talento
Capitulo.jpg
1:11:39
Capítulo 3
cada minuto cuenta y no dar luz verde a tiempo puede causar arrepentimientos
Diseño sin título (23).jpg
1:22:02
Capítulo 2
el sello artístico es crucial para estar al nivel de la competencia
