1:05:38 min un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde 1:06:02 una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión 1:07:37 los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos 1:07:36 Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario 1:05:38 un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde

A Otro Nivel: un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde El primer reto pone a prueba el trabajo en grupo y demuestra que no todos los artistas están preparados para seguir órdenes de los líderes. La convivencia empieza a verse afectada.