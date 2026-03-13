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Capítulo 18 A Otro Nivel 2026 completo HOY 13 marzo - CaracolTV

El primer reto pone a prueba el trabajo en grupo y demuestra que no todos los artistas están preparados para seguir órdenes de los líderes. La convivencia empieza a verse afectada.

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A OTRO NIVEL banner DK
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un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
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una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
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los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
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Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
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un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde

A Otro Nivel: un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde

El primer reto pone a prueba el trabajo en grupo y demuestra que no todos los artistas están preparados para seguir órdenes de los líderes. La convivencia empieza a verse afectada.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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CAPITULO 12MRZ.jpg
1:06:02
una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
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1:07:37
los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
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1:07:36
Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
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los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos
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Cristina Hurtado les da consejos a los líderes para llevar a cabo la elección de sus grupos
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familiar de participante le coquetea a Cristina Hurtado y le hace una fuerte confesión
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un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde