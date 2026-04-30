1:03:01 min un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida 1:06:19 jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro 1:06:41 La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación 1:06:17 la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes 1:03:01 un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida

A Otro Nivel: un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida La decisión tomada por la líder durante La Sacudida provocó molestias dentro del grupo, abrió diferencias entre sus integrantes y dejó un ambiente tenso antes de salir al escenario.