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Capítulo 47 A Otro Nivel 2026 completo HOY 30 abril - CaracolTV
La decisión tomada por la líder durante La Sacudida provocó molestias dentro del grupo, abrió diferencias entre sus integrantes y dejó un ambiente tenso antes de salir al escenario.
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A Otro Nivel: un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
1:03:01 min
un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
1:06:19
jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro
1:06:41
La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
1:06:17
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
1:03:01
un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
A Otro Nivel: un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
La decisión tomada por la líder durante La Sacudida provocó molestias dentro del grupo, abrió diferencias entre sus integrantes y dejó un ambiente tenso antes de salir al escenario.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
30 de Abril, 2026
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1:06:19
jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro
1:06:41
La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
1:06:17
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
1:06:10
‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
1:03:30
un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
1:07:22
intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
1:03:01
un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
A Otro Nivel
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A Otro Nivel: la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
A Otro Nivel
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