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Capítulo 47 A Otro Nivel 2026 completo HOY 30 abril - CaracolTV

La decisión tomada por la líder durante La Sacudida provocó molestias dentro del grupo, abrió diferencias entre sus integrantes y dejó un ambiente tenso antes de salir al escenario.

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A OTRO NIVEL banner DK
1:03:01 min
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un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
Hermanas cantaron juntas en ‘A Otro Nivel’
1:06:19
jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro
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La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
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la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
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un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida

A Otro Nivel: un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida

La decisión tomada por la líder durante La Sacudida provocó molestias dentro del grupo, abrió diferencias entre sus integrantes y dejó un ambiente tenso antes de salir al escenario.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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Hermanas cantaron juntas en ‘A Otro Nivel’
1:06:19
jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro
Texto del párrafo - 2026-04-28T210828.648.jpg
1:06:41
La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
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1:06:17
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
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1:06:10
‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
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1:03:30
un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
A Otro Nivel
1:07:22
intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
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1:03:01
un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida