1:06:10 min ‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones 1:03:30 un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad 1:07:22 intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia 1:07:30 el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados 1:06:10 ‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones

A Otro Nivel: ‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones La tensión crece en la competencia cuando varios participantes cuestionan abiertamente las decisiones del jurado, generando reclamos, incomodidad en el escenario y un ambiente dividido.