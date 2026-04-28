1:06:41 min La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación 1:06:17 la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes 1:06:10 ‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones 1:03:30 un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad 1:06:41 La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación

A Otro Nivel: La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación La noche de eliminación dejó cambios inesperados entre los grupos, tensiones internas y decisiones que alteraron ensayos, alianzas y el rumbo de varios participantes en dura competencia final.