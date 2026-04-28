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Capítulo 45 A Otro Nivel 2026 completo HOY 28 abril - CaracolTV

La noche de eliminación dejó cambios inesperados entre los grupos, tensiones internas y decisiones que alteraron ensayos, alianzas y el rumbo de varios participantes en dura competencia final.

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A OTRO NIVEL banner DK
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La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
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la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
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‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
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un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
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La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación

A Otro Nivel: La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación

La noche de eliminación dejó cambios inesperados entre los grupos, tensiones internas y decisiones que alteraron ensayos, alianzas y el rumbo de varios participantes en dura competencia final.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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1:06:17
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
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1:06:10
‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
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un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
A Otro Nivel
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intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
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el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
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los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
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La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación