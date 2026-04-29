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Lina Tejeiro
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Capítulo de 'A Otro Nivel', de Caracol: presentaciones y grupo quedó en peligro

Capítulo de 'A Otro Nivel', programa de Caracol Televisión. Mira acá todas las presentaciones completas y conoce qué grupo quedó en peligro de salir por su 'show'.

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A OTRO NIVEL banner DK
1:06:19 min
Hermanas cantaron juntas en ‘A Otro Nivel’
jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro
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1:06:41
La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
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1:06:17
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
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1:06:10
‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
Hermanas cantaron juntas en ‘A Otro Nivel’
1:06:19
jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro

A Otro Nivel: jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro

Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco quedaron impresionados con Trébol de Cuatro, aunque les cambiaron el líder; mientras que otro debe prepararse para hacer concierto en la calle.

Por: Alejandra Hurtado
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1:06:41
La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
Texto del párrafo - 2026-04-27T140458.842.jpg
1:06:17
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
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1:06:10
‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
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1:03:30
un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
A Otro Nivel
1:07:22
intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
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1:07:30
el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
Hermanas cantaron juntas en ‘A Otro Nivel’
1:06:19
jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro