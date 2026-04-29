1:06:19 min jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro 1:06:41 La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación 1:06:17 la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes 1:06:10 ‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones 1:06:19 jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro

A Otro Nivel: jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco quedaron impresionados con Trébol de Cuatro, aunque les cambiaron el líder; mientras que otro debe prepararse para hacer concierto en la calle.