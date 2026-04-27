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Capítulo 44 A Otro Nivel 2026 completo HOY 27 abril - CaracolTV
La jugada del mejor grupo cambió el rumbo de la competencia y generó tensión entre los participantes. Su decisión provocó preocupación y dejó a varios equipos en alerta total.
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A Otro Nivel: la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
1:06:17 min
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
1:06:10
‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
1:03:30
un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
1:07:22
intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
1:06:17
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
A Otro Nivel: la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
La jugada del mejor grupo cambió el rumbo de la competencia y generó tensión entre los participantes. Su decisión provocó preocupación y dejó a varios equipos en alerta total.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
27 de Abril, 2026
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1:06:10
‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
1:03:30
un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
1:07:22
intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
1:07:30
el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
1:06:15
los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
1:06:04
cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
1:06:17
la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
A Otro Nivel
A Otro Nivel: ‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones
A Otro Nivel
A Otro Nivel: un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
A Otro Nivel
A Otro Nivel: intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
A Otro Nivel
A Otro Nivel: el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
A Otro Nivel
A Otro Nivel: los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
A Otro Nivel
A Otro Nivel: cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
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