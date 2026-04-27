1:06:17 min la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes 1:06:10 ‘A Otro Nivel’: varios participantes estallan contra los jurados por sus decisiones 1:03:30 un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad 1:07:22 intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia 1:06:17 la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes

A Otro Nivel: la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes La jugada del mejor grupo cambió el rumbo de la competencia y generó tensión entre los participantes. Su decisión provocó preocupación y dejó a varios equipos en alerta total.