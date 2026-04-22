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Capítulo 41 A Otro Nivel 2026 completo HOY 22 abril - CaracolTV

Llega una nueva etapa al programa ‘La Sacudida’, la cual podrá fortalecer o perjudicar a los grupos, pues en esta ocasión no solo los líderes tienen privilegios, sino también los jurados.

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A OTRO NIVEL banner DK
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A Otro Nivel
intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
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el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
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1:06:15
los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
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1:06:04
cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
A Otro Nivel
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intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia

A Otro Nivel: intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia

Llega una nueva etapa al programa ‘La Sacudida’, la cual podrá fortalecer o perjudicar a los grupos, pues en esta ocasión no solo los líderes tienen privilegios, sino también los jurados.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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1:07:30
el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
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los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
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cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
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el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria
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Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado
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1:07:17
la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
A Otro Nivel
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intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia