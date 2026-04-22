1:07:22 min intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia 1:07:30 el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados 1:06:15 los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena 1:06:04 cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo 1:07:22 intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia

A Otro Nivel: intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia Llega una nueva etapa al programa ‘La Sacudida’, la cual podrá fortalecer o perjudicar a los grupos, pues en esta ocasión no solo los líderes tienen privilegios, sino también los jurados.