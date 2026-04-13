1:07:17 min la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes 1:03:25 redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación 1:06:49 Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone 1:06:04 un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile 1:07:17 la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes

A Otro Nivel: la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes La falta de liderazgo marcó la noche de eliminación, con errores en escena y tensiones internas que evidenciaron la ausencia de dirección, afectando su desempeño ante el jurado.