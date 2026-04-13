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Capítulo 35 A Otro Nivel 2026 completo HOY 13 abril - CaracolTV
La falta de liderazgo marcó la noche de eliminación, con errores en escena y tensiones internas que evidenciaron la ausencia de dirección, afectando su desempeño ante el jurado.
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A Otro Nivel: la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
1:07:17 min
la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
1:03:25
redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
1:06:49
Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone
1:06:04
un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile
1:07:17
la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
A Otro Nivel: la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
La falta de liderazgo marcó la noche de eliminación, con errores en escena y tensiones internas que evidenciaron la ausencia de dirección, afectando su desempeño ante el jurado.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
13 de Abril, 2026
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1:03:25
redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
1:06:49
Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone
1:06:04
un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile
1:06:30
participantes en crisis por la elección de un género musical
1:07:44
un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
1:06:48
unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
1:07:17
la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
A Otro Nivel
A Otro Nivel: redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
A Otro Nivel
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A Otro Nivel
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