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Capítulo 35 A Otro Nivel 2026 completo HOY 13 abril - CaracolTV

La falta de liderazgo marcó la noche de eliminación, con errores en escena y tensiones internas que evidenciaron la ausencia de dirección, afectando su desempeño ante el jurado.

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A OTRO NIVEL banner DK
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la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
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redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
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Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone
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un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile
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la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes

A Otro Nivel: la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes

La falta de liderazgo marcó la noche de eliminación, con errores en escena y tensiones internas que evidenciaron la ausencia de dirección, afectando su desempeño ante el jurado.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
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Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone
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un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile
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participantes en crisis por la elección de un género musical
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un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
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unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
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la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes