1:05:52 min Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia 1:06:47 mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado 1:06:10 el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta 1:06:24 un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez 1:05:52 Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia

A Otro Nivel: Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez conocen la decisión del público de la calle y escuchan dos presentaciones en el escenario. El jurado define el nombre del grupo que abandona la competencia.