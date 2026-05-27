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Capítulo A Otro Nivel: 27 de mayo completo y gratis - CaracolTV
Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez conocen la decisión del público de la calle y escuchan dos presentaciones en el escenario. El jurado define el nombre del grupo que abandona la competencia.
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A Otro Nivel: Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
1:05:52 min
Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
1:06:47
mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado
1:06:10
el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
1:06:24
un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez
1:05:52
Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
A Otro Nivel: Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez conocen la decisión del público de la calle y escuchan dos presentaciones en el escenario. El jurado define el nombre del grupo que abandona la competencia.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
27 de Mayo, 2026
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1:06:47
mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado
1:06:10
el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
1:06:24
un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez
1:03:50
Cristina Hurtado y Kike Santander “azotan baldosa”, y Pipe Peláez asusta a un grupo
1:06:19
participante hace llorar a Cristina Hurtado por situación familiar que atraviesa
1:05:32
un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
1:05:52
Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
A Otro Nivel
A Otro Nivel: mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado
A Otro Nivel
A Otro Nivel: el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
A Otro Nivel
A Otro Nivel: un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez
A Otro Nivel
A Otro Nivel: Cristina Hurtado y Kike Santander “azotan baldosa”, y Pipe Peláez asusta a un grupo
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A Otro Nivel: participante hace llorar a Cristina Hurtado por situación familiar que atraviesa
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A Otro Nivel: un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
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