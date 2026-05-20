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Capítulo 59 A Otro Nivel: 20 de mayo completo y gratis - CaracolTV

Luego de ver las cuatro presentaciones, Grian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez dan a conocer los cambios que llegan para los grupos gracias a La Sacudida. ¡Tiembla el escenario del programa!

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A OTRO NIVEL banner DK
1:06:19 min
En vivo ‘A Otro Nivel’: capítulo 20 de mayo completo y gratis.
A Otro Nivel - Capítulo 59: participante hace llorar a Cristina Hurtado por situación familiar que atraviesa
En vivo 'A Otro Nivel' de este 19 de mayo completo y gratis.
1:05:32
un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
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1:05:45
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1:03:36
los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?
En vivo ‘A Otro Nivel’: capítulo 20 de mayo completo y gratis.
1:06:19
Capítulo 59
participante hace llorar a Cristina Hurtado por situación familiar que atraviesa

Capítulo 59 A Otro Nivel: participante hace llorar a Cristina Hurtado por situación familiar que atraviesa

Luego de ver las cuatro presentaciones, Grian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez dan a conocer los cambios que llegan para los grupos gracias a La Sacudida. ¡Tiembla el escenario del programa!

Por: Marianella Chavarro Castro
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En vivo 'A Otro Nivel' de este 19 de mayo completo y gratis.
1:05:32
un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
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