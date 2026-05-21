Capítulo 60 A Otro Nivel: Cristina Hurtado y Kike Santander “azotan baldosa”, y Pipe Peláez asusta a un grupo - CaracolTV Los jurados deben realizar modificaciones en los cuatro equipos con la llegada de La Sacudida, aunque dicen que todos hicieron un gran trabajo. La confianza guiará a los mejores a tener éxito.