1:06:47 min mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado 1:06:10 el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta 1:06:24 un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez 1:03:50 Cristina Hurtado y Kike Santander “azotan baldosa”, y Pipe Peláez asusta a un grupo 1:06:47 mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado

A Otro Nivel: mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez disfrutan de cinco presentaciones en el programa y definen no solo al Mejor Grupo de la Noche, sino también a los dos grupos que quedan en peligro.