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A Otro Nivel: el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta - CaracolTV

Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco escuchan las seis presentaciones de la noche y definen cuál es el Mejor Grupo de la Noche, quiénes quedan en peligro y quiénes cambian de líderes.

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A OTRO NIVEL banner DK
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el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta

A Otro Nivel: el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta

Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco escuchan las seis presentaciones de la noche y definen cuál es el Mejor Grupo de la Noche, quiénes quedan en peligro y quiénes cambian de líderes.

Por: Marianella Chavarro Castro
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En vivo 'A Otro Nivel' 22 de mayo.
1:06:24
un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez
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un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
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los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?
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