A Otro Nivel: el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta - CaracolTV Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco escuchan las seis presentaciones de la noche y definen cuál es el Mejor Grupo de la Noche, quiénes quedan en peligro y quiénes cambian de líderes.