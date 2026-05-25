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A Otro Nivel: el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta - CaracolTV
Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco escuchan las seis presentaciones de la noche y definen cuál es el Mejor Grupo de la Noche, quiénes quedan en peligro y quiénes cambian de líderes.
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A Otro Nivel: el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
1:06:10 min
el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
1:06:24
un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez
1:03:50
Cristina Hurtado y Kike Santander “azotan baldosa”, y Pipe Peláez asusta a un grupo
1:06:19
participante hace llorar a Cristina Hurtado por situación familiar que atraviesa
1:06:10
el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
A Otro Nivel: el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco escuchan las seis presentaciones de la noche y definen cuál es el Mejor Grupo de la Noche, quiénes quedan en peligro y quiénes cambian de líderes.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
25 de Mayo, 2026
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1:06:24
un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez
1:03:50
Cristina Hurtado y Kike Santander “azotan baldosa”, y Pipe Peláez asusta a un grupo
1:06:19
participante hace llorar a Cristina Hurtado por situación familiar que atraviesa
1:05:32
un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
1:05:45
los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
1:03:36
los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?
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A Otro Nivel
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