1:03:56 min el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria 1:06:32 Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado 1:07:17 la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes 1:03:25 redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación 1:03:56 el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria

A Otro Nivel: el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria En medio de la competencia, las emociones cambian y el amor empieza a tomar protagonismo, luego de que una participante dedicara su presentación a una compañera, generando reacciones en el grupo.