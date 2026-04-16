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Capítulo 37 A Otro Nivel 2026 completo HOY 16 abril - CaracolTV

En medio de la competencia, las emociones cambian y el amor empieza a tomar protagonismo, luego de que una participante dedicara su presentación a una compañera, generando reacciones en el grupo.

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A OTRO NIVEL banner DK
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el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria
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Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado
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la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
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redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
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el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria

A Otro Nivel: el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria

En medio de la competencia, las emociones cambian y el amor empieza a tomar protagonismo, luego de que una participante dedicara su presentación a una compañera, generando reacciones en el grupo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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1:06:32
Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado
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la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
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redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
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Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone
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un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile
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participantes en crisis por la elección de un género musical
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el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria