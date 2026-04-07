1:06:04 min un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile 1:06:30 participantes en crisis por la elección de un género musical 1:07:44 un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras 1:06:48 unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse 1:06:04 un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile

A Otro Nivel: un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile Una puesta en escena con dudas en el baile y desconexión en la energía dejó sensaciones encontradas, mientras los jurados señalaron falta de precisión y actitud para sostener la propuesta.