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Capítulo 32 A Otro Nivel 2026 completo HOY 7 abril - CaracolTV

Una puesta en escena con dudas en el baile y desconexión en la energía dejó sensaciones encontradas, mientras los jurados señalaron falta de precisión y actitud para sostener la propuesta.

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A OTRO NIVEL banner DK
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un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile
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participantes en crisis por la elección de un género musical
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un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
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unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
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un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile

A Otro Nivel: un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile

Una puesta en escena con dudas en el baile y desconexión en la energía dejó sensaciones encontradas, mientras los jurados señalaron falta de precisión y actitud para sostener la propuesta.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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1:06:30
participantes en crisis por la elección de un género musical
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un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
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1:06:48
unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
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1:07:10
los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
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Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
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un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile