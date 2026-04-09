1:03:25 min redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación 1:06:49 Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone 1:06:04 un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile 1:06:30 participantes en crisis por la elección de un género musical 1:03:25 redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación

A Otro Nivel: redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación Pese a intentar redimirse tras conflictos internos, un grupo no logra consolidar su trabajo en el escenario y deja dudas entre los jurados sobre su nivel competitivo.