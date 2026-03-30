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Capítulo 28 A Otro Nivel 2026 completo HOY 30 marzo - CaracolTV
Trabajar en grupo nunca ha sido fácil debido a que los participantes vienen de una carrera de solistas y ahora el choque de egos se convierte en una piedra en el zapato en la competencia.
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A Otro Nivel: los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
1:07:10 min
los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
1:07:44
Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
1:04:52
Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
1:07:32
la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
1:07:10
los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
A Otro Nivel: los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
Trabajar en grupo nunca ha sido fácil debido a que los participantes vienen de una carrera de solistas y ahora el choque de egos se convierte en una piedra en el zapato en la competencia.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
30 de Marzo, 2026
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1:07:44
Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
1:04:52
Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
1:07:32
la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
1:05:44
un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
1:06:57
toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
1:04:59
Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
1:07:10
los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
A Otro Nivel
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