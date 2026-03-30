1:07:10 min los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas 1:07:44 Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes 1:04:52 Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario 1:07:32 la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia 1:07:10 los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas

A Otro Nivel: los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas Trabajar en grupo nunca ha sido fácil debido a que los participantes vienen de una carrera de solistas y ahora el choque de egos se convierte en una piedra en el zapato en la competencia.