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Capítulo 28 A Otro Nivel 2026 completo HOY 30 marzo - CaracolTV

Trabajar en grupo nunca ha sido fácil debido a que los participantes vienen de una carrera de solistas y ahora el choque de egos se convierte en una piedra en el zapato en la competencia.

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A OTRO NIVEL banner DK
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los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
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Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
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la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
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los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas

A Otro Nivel: los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas

Trabajar en grupo nunca ha sido fácil debido a que los participantes vienen de una carrera de solistas y ahora el choque de egos se convierte en una piedra en el zapato en la competencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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1:07:44
Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
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la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
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un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
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toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
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Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
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los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas