1:06:49 min Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone 1:06:04 un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile 1:06:30 participantes en crisis por la elección de un género musical 1:07:44 un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras 1:06:49 Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone

A Otro Nivel: Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone En medio de la gala, la presentadora asumió un rol inesperado al impulsar un acercamiento que no fue correspondido, mientras otras duplas dejaron ver química creciente en escena.