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Capítulo 33 A Otro Nivel 2026 completo HOY 8 abril - CaracolTV

En medio de la gala, la presentadora asumió un rol inesperado al impulsar un acercamiento que no fue correspondido, mientras otras duplas dejaron ver química creciente en escena.

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A OTRO NIVEL banner DK
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Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone
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un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile
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participantes en crisis por la elección de un género musical
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un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
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Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone

A Otro Nivel: Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone

En medio de la gala, la presentadora asumió un rol inesperado al impulsar un acercamiento que no fue correspondido, mientras otras duplas dejaron ver química creciente en escena.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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un grupo dejó escapar al espíritu de la paz y la musa de inspiración para el baile
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participantes en crisis por la elección de un género musical
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un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
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unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
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los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
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Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
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Cristina Hurtado ahora tiene el rol de cupido, pero su flechazo termina en friendzone