1:06:48 min unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse 1:07:10 los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas 1:07:44 Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes 1:04:52 Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario 1:06:48 unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse

A Otro Nivel: unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse Los participantes no pueden descuidar ni por un segundo todas las recomendaciones de los jurados, porque un mínimo error puede enviarlos a la zona de peligro: no pueden quedarse en su zona de confort.