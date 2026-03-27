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Capítulo 27 A Otro Nivel 2026 completo HOY 27 marzo - CaracolTV
Dos competidores le ponen un nuevo apodo al jurado peruano, lo llaman “ponquecito rosadito”, esto debido a su personalidad, y no dudan en alagar su físico frente a las cámaras.
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A Otro Nivel: Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
1:07:44 min
Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
1:04:52
Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
1:07:32
la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
1:05:44
un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
1:07:44
Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
A Otro Nivel: Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
Dos competidores le ponen un nuevo apodo al jurado peruano, lo llaman “ponquecito rosadito”, esto debido a su personalidad, y no dudan en alagar su físico frente a las cámaras.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
27 de Marzo, 2026
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1:04:52
Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
1:07:32
la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
1:05:44
un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
1:06:57
toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
1:04:59
Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
1:07:44
Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
A Otro Nivel
A Otro Nivel: Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
A Otro Nivel
A Otro Nivel: la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
A Otro Nivel
A Otro Nivel: un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
A Otro Nivel
A Otro Nivel: toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
A Otro Nivel
A Otro Nivel: Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
A Otro Nivel
A Otro Nivel: se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
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