1:07:44 min Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes 1:04:52 Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario 1:07:32 la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia 1:05:44 un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro 1:07:44 Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes

A Otro Nivel: Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes Dos competidores le ponen un nuevo apodo al jurado peruano, lo llaman “ponquecito rosadito”, esto debido a su personalidad, y no dudan en alagar su físico frente a las cámaras.