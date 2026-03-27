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Capítulo 27 A Otro Nivel 2026 completo HOY 27 marzo - CaracolTV

Dos competidores le ponen un nuevo apodo al jurado peruano, lo llaman “ponquecito rosadito”, esto debido a su personalidad, y no dudan en alagar su físico frente a las cámaras.

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A OTRO NIVEL banner DK
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Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
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1:07:32
la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
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un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
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Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes

A Otro Nivel: Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes

Dos competidores le ponen un nuevo apodo al jurado peruano, lo llaman “ponquecito rosadito”, esto debido a su personalidad, y no dudan en alagar su físico frente a las cámaras.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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Texto del párrafo (76).jpg
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
Texto del párrafo (66).jpg
1:07:32
la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
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1:05:44
un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
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1:06:57
toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
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Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
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se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
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Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes