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Capítulo 31 A Otro Nivel 2026 completo HOY 6 abril - CaracolTV

Además de la convivencia, los artistas también tienen que enfrentar el duro trabajo de cantar otros géneros que no van con su sello artístico. Para algunos es un reto, pero para otros es traumático.

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A OTRO NIVEL banner DK
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participantes en crisis por la elección de un género musical
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los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
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participantes en crisis por la elección de un género musical

A Otro Nivel: participantes en crisis por la elección de un género musical

Además de la convivencia, los artistas también tienen que enfrentar el duro trabajo de cantar otros géneros que no van con su sello artístico. Para algunos es un reto, pero para otros es traumático.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
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unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
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los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
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Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
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la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
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participantes en crisis por la elección de un género musical