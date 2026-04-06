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Capítulo 31 A Otro Nivel 2026 completo HOY 6 abril - CaracolTV
Además de la convivencia, los artistas también tienen que enfrentar el duro trabajo de cantar otros géneros que no van con su sello artístico. Para algunos es un reto, pero para otros es traumático.
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A Otro Nivel: participantes en crisis por la elección de un género musical
1:06:30 min
participantes en crisis por la elección de un género musical
1:07:44
un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
1:06:48
unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
1:07:10
los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
1:06:30
participantes en crisis por la elección de un género musical
A Otro Nivel: participantes en crisis por la elección de un género musical
Además de la convivencia, los artistas también tienen que enfrentar el duro trabajo de cantar otros géneros que no van con su sello artístico. Para algunos es un reto, pero para otros es traumático.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
6 de Abril, 2026
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1:07:44
un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
1:06:48
unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
1:07:10
los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
1:07:44
Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
1:04:52
Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
1:07:32
la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
1:06:30
participantes en crisis por la elección de un género musical
A Otro Nivel
A Otro Nivel: un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras
A Otro Nivel
A Otro Nivel: unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse
A Otro Nivel
A Otro Nivel: los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas
A Otro Nivel
A Otro Nivel: Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes
A Otro Nivel
A Otro Nivel: Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
A Otro Nivel
A Otro Nivel: la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
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