1:06:30 min participantes en crisis por la elección de un género musical 1:07:44 un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras 1:06:48 unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse 1:07:10 los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas 1:06:30 participantes en crisis por la elección de un género musical

A Otro Nivel: participantes en crisis por la elección de un género musical Además de la convivencia, los artistas también tienen que enfrentar el duro trabajo de cantar otros géneros que no van con su sello artístico. Para algunos es un reto, pero para otros es traumático.