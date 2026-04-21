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Capítulo 40 A Otro Nivel 2026 completo HOY 21 abril - CaracolTV
El talento individual destaca en el escenario, pero la falta de conexión, los conflictos internos y la presión de la competencia terminan afectando el desempeño grupal y su resultado final.
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A Otro Nivel: el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
1:07:30 min
el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
1:06:15
los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
1:06:04
cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
1:03:56
el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria
1:07:30
el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
A Otro Nivel: el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
El talento individual destaca en el escenario, pero la falta de conexión, los conflictos internos y la presión de la competencia terminan afectando el desempeño grupal y su resultado final.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
21 de Abril, 2026
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1:06:15
los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
1:06:04
cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
1:03:56
el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria
1:06:32
Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado
1:07:17
la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
1:03:25
redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
1:07:30
el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
A Otro Nivel
A Otro Nivel: los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
A Otro Nivel
A Otro Nivel: cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
A Otro Nivel
A Otro Nivel: el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria
A Otro Nivel
A Otro Nivel: Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado
A Otro Nivel
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