1:07:30 min el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados 1:06:15 los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena 1:06:04 cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo 1:03:56 el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria 1:07:30 el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados

A Otro Nivel: el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados El talento individual destaca en el escenario, pero la falta de conexión, los conflictos internos y la presión de la competencia terminan afectando el desempeño grupal y su resultado final.