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Capítulo 40 A Otro Nivel 2026 completo HOY 21 abril - CaracolTV

El talento individual destaca en el escenario, pero la falta de conexión, los conflictos internos y la presión de la competencia terminan afectando el desempeño grupal y su resultado final.

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A OTRO NIVEL banner DK
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el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
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los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
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cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
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el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria
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el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados

A Otro Nivel: el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados

El talento individual destaca en el escenario, pero la falta de conexión, los conflictos internos y la presión de la competencia terminan afectando el desempeño grupal y su resultado final.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
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cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
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el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria
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Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado
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la ausencia de liderazgo les pasó factura a los participantes
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redimirse de sus actos no es suficiente para dar una buena presentación
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el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados