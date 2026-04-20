1:06:15 min los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena 1:06:04 cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo 1:03:56 el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria 1:06:32 Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado 1:06:15 los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena

A Otro Nivel: los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena El jurado advirtió sobre el exceso de sobreactuación en las presentaciones, tras notar desequilibrios en la interpretación, fallas en armonías y momentos donde la emoción superó el control vocal.