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Capítulo 42 A Otro Nivel 2026 completo HOY 23 abril - CaracolTV

Tras cuestionamientos de Cristina Hurtado sobre la disciplina, un participante desata una discusión al sentir que sus compañeros no lo respaldaron y expone tensiones internas del grupo.

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A OTRO NIVEL banner DK
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un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad
A Otro Nivel
1:07:22
intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
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1:07:30
el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
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los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
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un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad

A Otro Nivel: un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad

Tras cuestionamientos de Cristina Hurtado sobre la disciplina, un participante desata una discusión al sentir que sus compañeros no lo respaldaron y expone tensiones internas del grupo.

Por: Caracol Televisión
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A Otro Nivel
1:07:22
intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia
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1:07:30
el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados
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los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena
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cada participante debe saber autoevaluarse para no perjudicar a su grupo
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el juego empieza a mezclarse con el amor y una participante hace una dedicatoria
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Kike Santander canta reguetón y termina bailando con Cristina Hurtado
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un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad