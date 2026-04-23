1:03:30 min un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad 1:07:22 intercambios inesperados de los jurados sacuden la competencia 1:07:30 el talento individual brilla, pero en grupo se ven perjudicados 1:06:15 los participantes deben cuidar su sobreactuación en escena 1:03:30 un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad

A Otro Nivel: un grupo tiene un fuerte enfrentamiento al no sentir lealtad Tras cuestionamientos de Cristina Hurtado sobre la disciplina, un participante desata una discusión al sentir que sus compañeros no lo respaldaron y expone tensiones internas del grupo.