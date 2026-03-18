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Capítulo 21 A Otro Nivel 2026 completo HOY 18 marzo - CaracolTV
Ser líder no es fácil y tienen una gran responsabilidad, debido a que cualquier decisión que tomen puede afectarlos; además los inconvenientes que ocurran pueden verse reflejados en el escenario.
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A Otro Nivel: se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
1:07:22 min
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
1:07:00
los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
A Otro Nivel: se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
Ser líder no es fácil y tienen una gran responsabilidad, debido a que cualquier decisión que tomen puede afectarlos; además los inconvenientes que ocurran pueden verse reflejados en el escenario.
Por:
Caracol Televisión
|
18 de Marzo, 2026
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1:07:00
los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
1:06:02
una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
1:07:37
los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
1:07:36
Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
A Otro Nivel
A Otro Nivel: los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
A Otro Nivel
A Otro Nivel: Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
A Otro Nivel
A Otro Nivel: un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
A Otro Nivel
A Otro Nivel: una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
A Otro Nivel
A Otro Nivel: los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
A Otro Nivel
A Otro Nivel: Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
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