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Capítulo 21 A Otro Nivel 2026 completo HOY 18 marzo - CaracolTV

Ser líder no es fácil y tienen una gran responsabilidad, debido a que cualquier decisión que tomen puede afectarlos; además los inconvenientes que ocurran pueden verse reflejados en el escenario.

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A OTRO NIVEL banner DK
1:07:22 min
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se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
CAP 17MRZ.jpg
1:07:00
los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
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1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
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1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
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1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar

A Otro Nivel: se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar

Ser líder no es fácil y tienen una gran responsabilidad, debido a que cualquier decisión que tomen puede afectarlos; además los inconvenientes que ocurran pueden verse reflejados en el escenario.

Por: Caracol Televisión
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CAP 17MRZ.jpg
1:07:00
los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
capitulo 16mrz.jpg
1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
Capitulo 13mrz.jpg
1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
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1:06:02
una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
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1:07:37
los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
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1:07:36
Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
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1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar