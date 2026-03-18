1:07:22 min se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar 1:07:00 los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad 1:05:55 Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación 1:05:38 un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde 1:07:22 se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar

A Otro Nivel: se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar Ser líder no es fácil y tienen una gran responsabilidad, debido a que cualquier decisión que tomen puede afectarlos; además los inconvenientes que ocurran pueden verse reflejados en el escenario.