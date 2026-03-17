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Programación de Caracol

Capítulo 20 A Otro Nivel 2026 completo HOY 17 marzo - CaracolTV

El manejo del ego puede generar choques entre participantes y deben aprender a aceptar todos los comentarios y correcciones, tanto positivos como negativos, para poder avanzar en competencia.

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A OTRO NIVEL banner DK
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los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
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1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
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1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
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1:06:02
una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
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los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad

A Otro Nivel: los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad

El manejo del ego puede generar choques entre participantes y deben aprender a aceptar todos los comentarios y correcciones, tanto positivos como negativos, para poder avanzar en competencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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capitulo 16mrz.jpg
1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
Capitulo 13mrz.jpg
1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
CAPITULO 12MRZ.jpg
1:06:02
una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
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1:07:37
los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
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Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
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los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos
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los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad