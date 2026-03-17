1:07:20 min los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad 1:05:55 Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación 1:05:38 un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde 1:06:02 una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión 1:07:20 los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad

A Otro Nivel: los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad El manejo del ego puede generar choques entre participantes y deben aprender a aceptar todos los comentarios y correcciones, tanto positivos como negativos, para poder avanzar en competencia.