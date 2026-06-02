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Capítulo 68 A Otro Nivel: 2 de junio completo y gratis- CaracolTV
Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez se reúnen para escuchar las cinco presentaciones de la noche. Dos grupos quedan en peligro y uno es elegido como el mejor de la velada.
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A Otro Nivel: grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado
1:06:28 min
grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado
1:06:27
el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
1:06:19
cinco grupos de la “élite” se enfrentan y dos quedan en peligro
1:03:14
se confirman los diez mejores grupos; dos de ellos quedan en peligro
1:06:28
grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado
A Otro Nivel: grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado
Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez se reúnen para escuchar las cinco presentaciones de la noche. Dos grupos quedan en peligro y uno es elegido como el mejor de la velada.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
2 de Junio, 2026
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1:06:27
el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
1:06:19
cinco grupos de la “élite” se enfrentan y dos quedan en peligro
1:03:14
se confirman los diez mejores grupos; dos de ellos quedan en peligro
1:05:52
Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
1:06:47
mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado
1:06:10
el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
1:06:28
grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado
A Otro Nivel
A Otro Nivel: el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
A Otro Nivel
A Otro Nivel: cinco grupos de la “élite” se enfrentan y dos quedan en peligro
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