1:06:28 min grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado 1:06:27 el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos 1:06:19 cinco grupos de la “élite” se enfrentan y dos quedan en peligro 1:03:14 se confirman los diez mejores grupos; dos de ellos quedan en peligro 1:06:28 grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado

A Otro Nivel: grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez se reúnen para escuchar las cinco presentaciones de la noche. Dos grupos quedan en peligro y uno es elegido como el mejor de la velada.