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A Otro Nivel: el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos - CaracolTV
Macondo Sound System, Tropifour, Flow Session y Cu4rz se enfrentan. Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez deben decidir qué grupo se mantiene en el juego entre los dos que quedan en peligro.
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A Otro Nivel: el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
1:06:27 min
el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
1:06:19
cinco grupos de la “élite” se enfrentan y dos quedan en peligro
1:03:14
se confirman los diez mejores grupos; dos de ellos quedan en peligro
1:05:52
Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
1:06:27
el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
A Otro Nivel: el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
Macondo Sound System, Tropifour, Flow Session y Cu4rz se enfrentan. Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez deben decidir qué grupo se mantiene en el juego entre los dos que quedan en peligro.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
1 de Junio, 2026
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1:06:19
cinco grupos de la “élite” se enfrentan y dos quedan en peligro
1:03:14
se confirman los diez mejores grupos; dos de ellos quedan en peligro
1:05:52
Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
1:06:47
mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado
1:06:10
el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
1:06:24
un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez
1:06:27
el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
A Otro Nivel
A Otro Nivel: cinco grupos de la “élite” se enfrentan y dos quedan en peligro
A Otro Nivel
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A Otro Nivel
A Otro Nivel: Gian Marco se desborda en llanto durante la eliminación; una amistad se distancia
A Otro Nivel
A Otro Nivel: mientras unos tienen peleas de “egos”, otros rechazan la decisión del jurado
A Otro Nivel
A Otro Nivel: el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
A Otro Nivel
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