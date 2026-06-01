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A Otro Nivel: el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos - CaracolTV

Macondo Sound System, Tropifour, Flow Session y Cu4rz se enfrentan. Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez deben decidir qué grupo se mantiene en el juego entre los dos que quedan en peligro.

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A OTRO NIVEL banner DK
1:06:27 min
En vivo 'A Otro Nivel' de HOY 1 de junio 2026.
el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos
En vivo ‘A Otro Nivel’ de HOY 29 de mayo.
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el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos

A Otro Nivel: el último grupo en salvarse llora ante la eliminación de sus amigos

Macondo Sound System, Tropifour, Flow Session y Cu4rz se enfrentan. Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez deben decidir qué grupo se mantiene en el juego entre los dos que quedan en peligro.

Por: Marianella Chavarro Castro
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En vivo ‘A Otro Nivel’ de HOY 29 de mayo.
1:06:19
cinco grupos de la “élite” se enfrentan y dos quedan en peligro
En vivo 'A Otro Nivel' este 28 de mayo.
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el jurado escucha las quejas que una participante hace en privado y la enfrenta
En vivo 'A Otro Nivel' 22 de mayo.
1:06:24
un grupo queda eliminado tras recibir llamado de atención de Pipe Peláez
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