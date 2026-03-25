1:07:32 min la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia 1:05:44 un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro 1:06:57 toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan 1:04:59 Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube 1:07:32 la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia

A Otro Nivel: la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia Los participantes continúan en conflicto frente al tema de liderazgo y al no recibir los comentarios de manera positiva, lo que les puede generar su salida al llevar sus problemas al escenario.