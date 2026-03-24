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Cinco grupos llegan al escenario para deleitar con su talento; sin embargo, la mala elección del género musical pone en aprietos a más de un participante. Esto dice el jurado al ver los espectáculos.
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A Otro Nivel: un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo
1:05:44 min
un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo
1:06:57
toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
1:04:59
Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
1:05:44
un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo
A Otro Nivel: un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo
Cinco grupos llegan al escenario para deleitar con su talento; sin embargo, la mala elección del género musical pone en aprietos a más de un participante. Esto dice el jurado al ver los espectáculos.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
24 de Marzo, 2026
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1:06:57
toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
1:04:59
Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
1:07:00
los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
1:05:44
un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo
A Otro Nivel
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A Otro Nivel
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A Otro Nivel
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A Otro Nivel
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A Otro Nivel
A Otro Nivel: Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
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