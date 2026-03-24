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A Otro Nivel: capítulo 24 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Cinco grupos llegan al escenario para deleitar con su talento; sin embargo, la mala elección del género musical pone en aprietos a más de un participante. Esto dice el jurado al ver los espectáculos.

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A OTRO NIVEL banner DK
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un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo
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toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
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Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
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se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
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un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo

A Otro Nivel: un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo

Cinco grupos llegan al escenario para deleitar con su talento; sin embargo, la mala elección del género musical pone en aprietos a más de un participante. Esto dice el jurado al ver los espectáculos.

Por: Marianella Chavarro Castro
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1:06:57
toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
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los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
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