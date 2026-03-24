1:05:44 min un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo 1:06:57 toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan 1:04:59 Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube 1:07:22 se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar 1:05:44 un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo

A Otro Nivel: un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en riesgo Cinco grupos llegan al escenario para deleitar con su talento; sin embargo, la mala elección del género musical pone en aprietos a más de un participante. Esto dice el jurado al ver los espectáculos.