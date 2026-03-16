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Capítulo 19 A Otro Nivel 2026 completo HOY 16 marzo- CaracolTV

Los jurados deben ser exigentes para formar artistas, aunque sus críticas pueden impactar la sensibilidad de los competidores al revivir momentos difíciles de su trayectoria profesional.

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A OTRO NIVEL banner DK
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Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
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un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
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una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
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los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
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Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación

A Otro Nivel: Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación

Los jurados deben ser exigentes para formar artistas, aunque sus críticas pueden impactar la sensibilidad de los competidores al revivir momentos difíciles de su trayectoria profesional.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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Capitulo 13mrz.jpg
1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
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una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
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los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
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Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
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los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos
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Cristina Hurtado les da consejos a los líderes para llevar a cabo la elección de sus grupos
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Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación