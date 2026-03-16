1:05:55 min Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación 1:05:38 un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde 1:06:02 una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión 1:07:37 los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos 1:05:55 Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación

A Otro Nivel: Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación Los jurados deben ser exigentes para formar artistas, aunque sus críticas pueden impactar la sensibilidad de los competidores al revivir momentos difíciles de su trayectoria profesional.