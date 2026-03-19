1:04:59 min Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube 1:07:22 se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar 1:07:00 los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad 1:05:55 Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación 1:04:59 Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube

A Otro Nivel: Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube El nivel en cada noche aumenta, así que la presentadora recalca que el trabajo que tienen Felipe, Gian Marco y Kike no es fácil, ya que cualquier decisión puede afectar o ayudar a los grupos.