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Capítulo 22 A Otro Nivel 2026 completo HOY 19 marzo - CaracolTV

El nivel en cada noche aumenta, así que la presentadora recalca que el trabajo que tienen Felipe, Gian Marco y Kike no es fácil, ya que cualquier decisión puede afectar o ayudar a los grupos.

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A OTRO NIVEL banner DK
1:04:59 min
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Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
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1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
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1:07:00
los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
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1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
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1:04:59
Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube

A Otro Nivel: Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube

El nivel en cada noche aumenta, así que la presentadora recalca que el trabajo que tienen Felipe, Gian Marco y Kike no es fácil, ya que cualquier decisión puede afectar o ayudar a los grupos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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Texto del párrafo (27).jpg
1:07:22
se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
CAP 17MRZ.jpg
1:07:00
los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
capitulo 16mrz.jpg
1:05:55
Felipe Peláez causa que una participante termine llorando tras la presentación
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1:05:38
un participante genera tensión al querer asumir el liderazgo que no le corresponde
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1:06:02
una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
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1:07:37
los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
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Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube