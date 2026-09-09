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Presentación de ‘Yo Me Llamo Pastor López’

El sentimiento que transmitió el imitador fue destacado por ‘El Maestro’. Sin embargo, Amparo Grisales no quedó convencida con su voz y aseguró que perdió el color del artista original.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Pastor López’ sorprendió a los jueces con su presentación: “Fue emotivo"

El sentimiento que transmitió el imitador fue destacado por ‘El Maestro’. Sin embargo, Amparo Grisales no quedó convencida con su voz y aseguró que perdió el color del artista original.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Pastor López’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Pastor López’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.