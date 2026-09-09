‘Yo Me Llamo Pastor López’ sorprendió a los jueces con su presentación: “Fue emotivo"

El escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de nostalgia tropical con la presentación del imitador de Pastor López. El participante logró erizar al público con un 'show' cargado de sentimiento; sin embargo, las exigencias de la mesa de jurados no se hicieron esperar a la hora de la evaluación.

César Escola fue el primero en resaltar el trabajo del concursante, calificando la actuación como profundamente emotiva. Por su parte, Amparo Grisales adoptó una postura más crítica: aunque reconoció la entrega en el escenario, señaló que la voz del imitador perdió el color característico del 'Indio Pastor' y le exigió mayor precisión timbrística. Finalmente, Elder le aconsejó no confiarse y estudiar con mayor rigor el repertorio para afinar los matices vocales en las siguientes rondas.



¿Cuál era el nombre real de Pastor López y cuándo nació?

El cantautor venezolano, nacionalizado colombiano, se llamaba Nelson Henríquez Pastor López. Nació el 15 de junio de 1944 en Barquisimeto, Venezuela, y se convirtió en una leyenda de la cumbia y el paseo tropical en toda América Latina.

¿De qué murió el cantante Pastor López y en qué año?

Pastor López falleció el 5 de abril de 2019 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El artista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico que derivó en su deceso a los 74 años de edad, dejando un legado musical imborrable en las fiestas decembrinas.

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