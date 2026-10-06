‘Yo Me Llamo Mini Rosario Flores’ brilló en el escenario y dio sus tips para hacerlo

La magia y la garra flamenca se apoderaron del escenario de ‘Yo Me Llamo’ con la deslumbrante presentación de la imitadora de Rosario Flores en su versión 'Mini'. Con una interpretación impecable y llena de carácter del éxito ‘Como quieres que te quiera’, la pequeña artista se adueñó del escenario de principio a fin, demostrando un dominio escénico propio de una estrella consagrada.

Durante su actuación, la joven participante reveló los 'tips' que aplica para brillar en la pista: disciplina, pasión y una entrega absoluta al personaje. El impacto de su presentación fue inmediato en la mesa de los jurados. Amparo Grisales no dudó en confesar que se le había erizado la piel con la potencia de su voz y su baile, mientras que César Escola y Aurelio Cheveroni no pudieron contener la emoción y terminaron entre lágrimas ante la conmovedora demostración de talento. Una noche inolvidable que consolida a la pequeña imitadora como una de las grandes revelaciones de la temporada.



De qué trata la canción 'Como quieres que te quiera' de Rosario Flores

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'Como quieres que te quiera' es uno de los temas más emblemáticos de la cantautora española Rosario Flores, lanzado en el año 2001 dentro de su exitoso álbum Muchas Flores. La canción fusiona el rumba-pop con matices flamencos y aborda líricamente el desamor, la intensidad del sentimiento y el reproche ante un amor no correspondido.

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Cuál es el nombre real y de dónde es la cantante Rosario Flores



La cantante española homenajeada en el programa se llama Rosario del Carmen González Flores. Nació en Madrid, España, el 4 de noviembre de 1963, y forma parte de una de las dinastías artísticas más importantes del flamenco y la música popular española, al ser hija de la legendaria Lola Flores "La Faraona" y del guitarrista Antonio González "El Pescaílla".