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‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’ confesó que ensaya su personaje cuatro veces a la semana - CaracolTV

‘Mini Pedrito Fernández’ interpretó ‘Mi salón está de fiesta’ y erizó a los jurados. Además, confesó que tiene la mejor profesora de canto: su mamá, quien lo ha ayudado a crecer cada día más.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’ confesó que ensaya su personaje cuatro veces a la semana

‘Mini Pedrito Fernández’ interpretó ‘Mi salón está de fiesta’ y erizó a los jurados. Además, confesó que tiene la mejor profesora de canto: su mamá, quien lo ha ayudado a crecer cada día más.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’
‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’
Foto: Caracol Televisión