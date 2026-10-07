‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’ confesó que ensaya su personaje cuatro veces a la semana

El escenario de 'Yo Me Llamo Mini' presenció un momento lleno de ternura y derroche de talento vocal con la impecable presentación del imitador de Pedrito Fernández. El pequeño concursante se adueñó de la pista al interpretar el clásico 'Mi salón está de fiesta', logrando transmitir una energía contagiosa que conquistó de inmediato al público y al equipo de jueces.

Su afinación, manejo escénico y carisma no pasaron desapercibidos. La reacción del jurado fue unánime: Amparo Grisales, César Escola y sus compañeros no ocultaron la emoción y destacaron cómo el niño logró "erizarlos" con la potencia y soltura de su interpretación a tan corta edad.



Tras finalizar su actuación entre aplausos, el pequeño artista abrió su corazón y reveló la clave de su impecable nivel. Confesó que ensaya rigurosamente su personaje cuatro veces a la semana y que cuenta con la mejor guía vocal posible: su propia mamá, quien ha sido su instructora de canto y el pilar fundamental que lo impulsa a crecer día a día en la música.

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Cuál es el nombre real de Pedro Fernández y dónde nació

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El reconocido cantante y actor mexicano, famoso desde su infancia como 'Pedrito Fernández', se llama realmente José Martín Cuevas Cobos. Nació el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, México, e inició su carrera artística a muy temprana edad dentro de la música ranchera y el cine mexicano.



Por qué se puso Pedro Fernández como nombre artístico

El artista adoptó el nombre 'Pedro Fernández' como un tributo a dos de sus más grandes ídolos y referentes de la música ranchera mexicana: Pedro Infante y Vicente Fernández. Con esta combinación rindió homenaje a la dinastía del mariachi que inspiró su trayectoria desde niño.

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Cuáles son las canciones más famosas de Pedro Fernández

A lo largo de su carrera, Pedro Fernández ha cosechado grandes éxitos de la música regional mexicana como 'La de la mochila azul', 'Yo no fui', 'El aventurero', 'Mi forma de sentir' y 'Amarte a la antigua', temas que lo consolidaron como uno de los máximos exponentes del género en toda Latinoamérica.

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