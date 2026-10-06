‘Yo Me Llamo Mini Angela Aguilar’ erizó a Amparo y hasta Aurelio levantó la pierna

El virtuosismo vocal y la potencia de la música ranchera se apoderaron del escenario de ‘Yo Me Llamo’ gracias a la brillante actuación de la imitadora de Ángela Aguilar en su versión 'Mini'. Con una exigente interpretación del clásico ‘Malagueña’, la pequeña participante dejó boquiabiertos a los integrantes de la mesa de jurados, demostrando un dominio técnico y un falsete impecables que impresionaron de principio a fin.

El impacto de la presentación fue total: la 'Diva de Colombia', Amparo Grisales, confesó haberse erizado ante semejante despliegue de talento, mientras que la emoción fue tal que hasta Aurelio Cheveroni terminó levantando la pierna en señal de celebración. Sin embargo, el momento más espontáneo de la noche ocurrió al finalizar la actuación, cuando la mini concursante salió con gracia de su personaje y le sacó risas a todo el plató al confesar con absoluta inocencia que su melena no era real y que estaba utilizando una peluca para lograr el look característico de la artista mexicana.



Cuál es el nombre completo y cuántos años tiene Ángela Aguilar

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La joven exponente de la música regional mexicana se llama Ángela Aguilar Álvarez Alcalá. Nació en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003, dentro de la célebre dinastía musical encabezada por su padre, Pepe Aguilar, y sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

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De quién es la canción 'Malagueña' y cuál es su origen

'Malagueña' (o 'La Malagueña') es un famoso huapango mexicano atribuido a los compositores Elpidio Ramírez y Pedro Galindo. Publicada en la década de 1940, es una de las obras más representativas del repertorio mariachi y destaca por sus complejos falsetes, interpretados a lo largo de la historia por leyendas como Miguel Aceves Mejía, Pedro Vargas y, más recientemente, la dinastía Aguilar.