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‘Yo Me Llamo Mini Angela Aguilar’ erizó a Amparo y hasta Aurelio levantó la pierna - CaracolTV

La mini imitadora interpretó ‘Malagueña’ y dejó boquiabiertos a la mesa de jurados. También le sacó las risas al salir del personaje y confesar que su pelo no era real y estaba usando peluca.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Angela Aguilar’ erizó a Amparo y hasta Aurelio levantó la pierna

La mini imitadora interpretó ‘Malagueña’ y dejó boquiabiertos a la mesa de jurados. También le sacó las risas al salir del personaje y confesar que su pelo no era real y estaba usando peluca.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 6 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión