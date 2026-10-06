‘Yo Me Llamo Mini Andrés Cepeda’ le hizo una tierna confesión a Amparo

El romanticismo y la ternura se apoderaron del escenario de ‘Yo Me Llamo’ durante la destacada actuación del imitador de Andrés Cepeda en su versión 'Mini'. Con una emotiva interpretación de ‘Un ratito’, el pequeño participante conquistó al público y desató suspiros en la mesa de los jurados, demostrando una afinación y un sentimiento dignos del artista original.

El momento cumbre de la velada ocurrió al finalizar su canción, cuando la 'Diva de Colombia', Amparo Grisales, confesó haberse erizado de principio a fin. Enternecida junto a César Escola y sus compañeros de mesa, Amparo escuchó cómo el mini concursante le abría su corazón para revelarle que conocerla en persona siempre había sido uno de sus más grandes sueños. La cálida reacción de la actriz y la inocencia del pequeño sellaron una de las escenas más entrañables de la temporada.

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Cuál es el origen de la canción 'Un ratito' de Andrés Cepeda

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'Un ratito' es uno de los temas románticos más populares del artista colombiano, lanzado como parte de su exitoso álbum de estudio Lo mejor que hay en mi vida (2012), producción que lo consolidó internacionalmente y le valió reconocimientos en los premios Latin Grammy.

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Cuál es el nombre completo y cuántos años tiene Andrés Cepeda

El cantautor bogotano homenajeado en la competencia se llama Andrés Cepeda Cediel. Nació en Bogotá, Colombia, el 7 de agosto de 1973, por lo que cuenta con más de tres décadas de trayectoria musical en la escena latina.

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