Yo Me Llamo Mick Jagger tiene toda la actitud, ¿qué es lo que le falta para ser el doble perfecto?

Yo Me Llamo Mick Jagger canta (‘I can’t get no) Satisfaction de M. Jagger y K. Richards para representar el rock y poder cumplir su sueño de conocer a Amparo Grisales en persona, como muchos de los participantes.

Sin la pista, usando solamente las palmas y su guitarra, el joven motiva al público para que alienten su presentación e inicia ante las miradas de 'La Diva de Colombia', César Escola y Rey Ruiz, quienes se toman unos segundos para escucharlo.

Por su parte, Melina y Laura Acuña insinúan que no lo hace mal, pero los jurados lo detienen y 'El Maestro' es el primero en decirle que sí se parece, pero a uno de sus primos que soñaba con ser cantante.

"La actitud la tienes, pero la voz..." le dice el experto, que además resalta que el artista original acaba de cumplir 81 años y sigue vigente. Finalmente expresa "que viva el rock", pero confirma que el imitador recibe una estrella roja.

Rey Ruiz también le da un voto negativo, pero Amparo Grisales decide hacer que se vaya contento y por eso le da gusto votando positivamente, lo que el doble celebra antes de salir del escenario.

Quién es Armonio en Yo Me Llamo

Armonio no es un ser humano, sino una creación de inteligencia artificial que ha llegado para cumplir un papel fundamental en el proceso de las audiciones de Yo Me Llamo, convirtiéndose en el reemplazo de Sinfoni.

Su función principal es ser la guía de lo que sucede en las audiciones, presentando a los aspirantes y proporcionando datos históricos, relevantes sobre el programa y las veces que otros dobles de los mismos artistas se han presentado.

Novedades de Yo Me Llamo 2025

Además de las mencionadas previamente, otra de las grandes diferencias de la décima temporada será la forma en la que construyeron el escenario. Este espacio es completamente nuevo y no se parece a ninguna de las ediciones anteriores.

Lleno de tecnología, participantes y jurados estarán rodeados por más de 3.700 luces que tienen vida propia, cada una funcionará de manera independiente y por esto le darán un toque único a cada momento. Será todo un universo diferente.

