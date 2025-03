Yo Me Llamo Fito Páez asegura que se va a ir contento, pero Amparo le advierte que no profetice Tras los duros comentarios de los jurados, donde le dicen que desafinó y que no entienden la elección de la canción, Yo Me Llamo Fito Páez asegura que, si se va, se irá satisfecho, pero ni Amparo ni César se quedan callados.